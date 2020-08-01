شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية بالجبلاية تلغي المباراة الودية بين أسوان والإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادي أسوان، بإلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر إقاها مع فريق الإنتاج بعد غد الأثنين، في إطار استعدادات الفريقين لاستئنف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها في السادس من أغسطس الجاري بعد فترة توقف امتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد في مارس الماضي، وعللت اللجنة سبب إلغاء المباراة لتعذر إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى نظرا لضيق الوقت بسبب إجازة عيد الأضحى.

في سياق آخر، غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، المطار، متجهين إلى القاهرة استعداداً لخوض أول تدريب بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك والتي امتدت ليومين بقرار من أحمد كشري مدرب الفريق، وذلك للالتحاق بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبي، حيث يستأنف الفريق مرانه في التاسعة والنصف مساءً، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في التاسع من أغسطس الجاري ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

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كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم قد أخطرت نادى أسوان بنتيجة المسحة السادسة للفريق والتى خضع لها اللاعبون الأحد الماضى، وجاءت جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبي، باستثناء حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين تم عزلها وتطبيق الإجراءات والوقائية، وخضوعها لبروتوكول العلاج.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.