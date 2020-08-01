شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ: استفدت الكثير من إيهاب جلال لأنه يجيد التعامل النفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نال أحمد الشيخ لاعب الاهلي إشادة الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعد المستوى الجيد الذى ظهر به اللاعب خلال التدريبات الماضية وكذلك مباراتي سموحة والجونة اللتين خاضهما الفريق مؤخراً وفاز فيهما برباعية نظيفة وخمسة أهدافى مقابل هدفين على التوالي ، ويرى الجهاز الفني أن الشيخ ظهر بشكل جيد في الفترة الماضية وإلتزم بتعليمات الجهاز الفني وقام بتنفيذ المهام المطلوبة منه ولعب بشكل جماعي وبعيداً عن الأنانية فضلاً عن تمريراته الجيدة ، وطالب الجهاز الفني من الشيخ الحفاظ على مستواه ولياقته ووزنه الجيد حتى يحظي بفرصة المشاركة حينما يتم إستئناف النشاط الرياضي وتعود مسابقة الدوري يوم 6 أغسطس الجاري والتي يستهلها الأهلي بمواجهة أنبي يوم 9 الشهر ذاته.

أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق إن فايلر المدير الفني للفريق يشبه إيهاب جلال مدرب المقاصة، موضحا أن الخواجة بارع في التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية، وقال الشيخ، خلال حواره لقناة ناديه :" استفدت الكثير من إيهاب جلال داخل وخارج الملعب وأضاف لى الكثير وأعشق هذه النوعية من المدربين الذين يجيدون التعامل النفسي مع اللاعبين خاصة أن هذه النقطة تجعل اللاعب يعطى أفضل ما عنده في الملعب".

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وتحدث الشيخ، عن بداياته مع كرة القدم قائلا:" أصدقائى أو من شجعونى لخوض اختبارات الأندية وبدأت مسيرتى مع نادى تليفونات بنى سويف ثم صعدت معهم إلى الدوري الممتاز ولكنى لم أشارك مع الفريق".

وكشف أحمد الشيخ كواليس العزل المنزلى التي تسبب به فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن الوباء العالمى أجبره على تطويل شعره لافتا إلى أنه لم يخرج من منزله طول فترة العزل مشيرا إلى أنه لم يذهب إلى "الحلاق" حتى لايؤذى أسرته.

أضاف الشيخ :"بعد نزولي للتدريبات ومشاركتي مع الفريق في المباريات الودية، ظهرت بمستوى جيد للغاية، لذلك فضلت الاستمرار على هذا الشكل لفترة وٍسأقص شعري بعد فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا"، مؤكدا:"جميع اللاعبين لديهم اصرار كبير على الفوز بالبطولة.