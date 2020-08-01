أرسنال يقلب النتيجة على تشيلسي ويتوّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح فريق أرسنال في تحقيق فوزاً ثميناً على نظيره تشيلسي، بهدفين مقابل هدف، ليتوّج بطلاً لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت.

وبهذا الفور ينجح أرسنال في تعزيز رقمه القياسي في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة 14 في تاريخه.

وأقيمت المباراة على استاد ويمبلي دون مشجعين بسبب أزمة كوفيد-19، وتأهل آرسنال بذلك للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

Advertisements

وتوّج المدير الفني لأرسنال، ميكل أرتيتا، بلقبه الأول في تاريخه، بعدما رحل عن منصب مساعد المدرب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي وتولى المسئولية في "الجانرز" خلفاً للمدرب أوناي إيمري في ديسمبر الماضي.

وتقدم تشيلسي في النتيجة بهدف سجله بوليسيتش في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك النجم الجابوني أوباميانج التعادل لأرسنال من ركلة جزاء.

وسجل أوباميانج الهدف الثاني له ولفريقه أرسنال في الدقيقة 67 لتنتهي المباراة بفوز "الجانرز" على "البلوز" بهدفين لهدف.