شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى المحلل الكروي خالد بيومي الشفاء لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
وكتب بيومي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :«أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، ويعود إلى وطنه وأهله سالمًا.. تركي آل الشيخ».
وتعرض المستشار تركي آل الشيخ لوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بيومي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.