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خالد بيومي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمنى المحلل الكروي خالد بيومي الشفاء لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية .

وكتب بيومي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :«أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، ويعود إلى وطنه وأهله سالمًا.. تركي آل الشيخ».

وتعرض المستشار تركي آل الشيخ لوعكة صحية مفاجئة نقل على اثرها للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

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