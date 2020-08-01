شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يغرد: «ما ضاقت إلا ما فرجت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غرد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب زكريا: «ما ضاقت إلا ما فرجت، دي مابتفضلش على حالها.. الحمد لله».



كان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أكد أبريل الماضي أن الوزارة وافقت على كل المتطلبات الإدارية الخاصة بتخصيص النادي الأهلي، مبلغًا للتكفل بعلاج مؤمن زكريا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: «أتواصل بشكل مستمر مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بخصوص هذا الموضوع وتم الحصول على كل الموافقات الإدارية للمبالغ المخصصة لمؤمن منذ اللحظة الأولى».

وتابع صبحي: «الأهلي هو من تحمل كل المبالغ المخصصة للاعب».

وأتم: «مؤمن زكريا لاعب كبير ولا بد من الوقوف بجواره حتي يتخطي تلك الكبوة ويعود للملاعب من جديد».

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