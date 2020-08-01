شكرا لقرائتكم خبر عن رومينيجه: النسخة الحالية ستكون الأكثر إثارة بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ، إعجابه بالنظام الذى ستستكمل به منافسات دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.

وقال رومينيجه فى مقابلة لشبكة «سكاى سبورتس»، إن النسخة الحالية من دورى الأبطال ربما تكون الأكثر إثارة للمشاهدين.

وأضاف: «ستكون لديك الفرصة للفوز بكل شىء خلال هذه المباراة. لكن يمكن أيضا أن تخسر».

وتقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائى والنهائى بنظام بطولة مصغرة، وستحسم كل مواجهة عبر مباراة واحدة، وستقام جميع المباريات فى العاصمة البرتغالية لشبونة على ملعبى النور، معقل فريق بنفيكا والذى يحتضن النهائى، و«خوسيه الفالادى» معقل فريق سبورتيج لشبونة. وستقام مباريات دور الثمانية بين يومى 12 و15 أغسطس ومباراتا الدور قبل النهائى يومى 18 و19 أغسطس، بينما تقام المباراة النهائية فى 23 من الشهر نفسه.

وكان قد تأهل بالفعل إلى دور الثمانية، أتالانتا وأتلتيكو مدريد ولايبزج وباريس سان جيرمان.

بينما ينتظر أن تحسم جولة الإياب مواجهات تشيلسى أمام بايرن ميونخ (انتهت مباراة الذهاب بفوز بايرن 3-0) ونابولى أمام برشلونة (انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1) وريال مدريد أمام مانشستر سيتى (انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر 2-1) وليون أمام يوفنتوس (انتهت مباراة الذهاب بفوز ليون 1-0). وعن المواجهة المقررة أمام تشيلسى فى الثامن من أغسطس، قال رومينيجه: «أعتقد أنه من الجيد التركيز فى كل خطوة على حدة. يجب خوض مباريات دورى الأبطال بهدوء وتركيز عال».

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وشدد رومينيجه على أهمية اللعب بأفضل المستويات فى لشبونة، مشيرا إلى أن بايرن أثبت عبر الدورى الألمانى وكأس ألمانيا أنه قادر على تقديم أفضل مستوياته رغم أزمة كورونا.