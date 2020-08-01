شكرا لقرائتكم خبر عن كبار الليجا يعلنون زيهم الجديد الأساسى والاحتياطى للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم كبار الدورى الإسبانى ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد القمصان الأساسية والاحتياطية المقرر أن يخوضوا بها مبارياتهم الموسم الجديد، حيث تسابق، أمس الأول، الأندية الثلاثة على تقديم زيها الجديد.

فقد أزاح نادى برشلونة الستار عن القميص الاحتياطى للفريق الكتالونى، فى الموسم المقبل.

ووفقًا لحساب برشلونة، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، فإن القميص الثانى يأتى باللون الأسود وتتخلله خطوط ذهبية.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة فتح الباب أمام بيع القميص الثانى للجماهير، أمس الأول، على الموقع الرسمى للنادى.

وفى سياق آخر، كشف تقرير صحفى إسبانى عن تطور جديد بشأن مستقبل أنسو فاتى، نجم برشلونة.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ستعقد جلسة مع ممثلى فاتى، خلال الساعات المقبلة، لتفعيل بند تمديد العقد الحالى حتى 2024. وأشارت إلى أنه سيتم تسجيل فاتى ضمن الفريق الأول لبرشلونة، ما سيجعل راتبه يتضاعف، ويرتفع الشرط الجزائى إلى 300 مليون يورو.

وأوضحت أن برشلونة يريد حماية فاتى بشكل كبير من الأندية الخارجية، كما أن موقف اللاعب واضح بمنح الأولوية للبقاء فى النادى الكتالونى.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن الوكيل خورخى مينديز اقترب من أسرة فاتى مؤخرًا، وقام باستكشاف فرص الميركاتو المتاحة.

وأضافت أن مينديز وجد اهتمامًا لدى مانشستر يونايتد، الذى يبحث عن لاعب بخصائص فاتى، ما جعل الوكيل يطلب من النادى الكتالونى سعرًا للصفقة.

وذكرت أن الأمر تمت دراسته بجدية فى إدارة برشلونة حول مدى الموافقة على عرض بقيمة 100 مليون يورو، لكن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو والمديرين رفضوا أى عملية بيع لفاتى.

كما أسدل نادى ريال مدريد الستار عن تصميم القميصين الأساسى والاحتياطى للفريق الملكى فى الموسم المقبل.

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وجاء القميص الأساسى للميرنجى باللون الأبيض، مع وجود خطوط وردية على الجانبين.

أما القميص الثانى للفريق الملكى فجاء باللون الوردى، مع وجود خطوط زرقاء على الجانبين.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد سيرتدى القميص الثانى أمام مانشستر سيتى، الأسبوع المقبل، فى إياب ثُمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

كما قدم أتلتيكو مدريد زيه الأساسى لموسم 2020-2021، وجاء باللون الأزرق الداكن، سواء للقميص أو الشورت، مع تفاصيل باللون الأحمر على الياقة والجانبين.

وسيطر الأزرق الداكن على الزى الاحتياطى بالكامل، باستثناء التفاصيل الحمراء التى تحيط بالياقة المستديرة للقميص والجوانب والذراع، وشعارات الرعاة والعلامة التجارية التى صنعت المجموعة.