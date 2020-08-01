شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 3 سباقات للدراجات النارية فى الأرجنتين وتايلاند وماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية، أنها ألغت 3 من سباقات الفئة الأولى هذا العام بالأرجنتين وتايلاند وماليزيا، فى ظل استمرار أزمة كورونا، لكنها أضافت سباقا لبرنامج البطولة فى أوروبا، وسيقام فى نوفمبر المقبل.

وفى بيان مشترك مع الاتحاد الدولى للدراجات النارية ورابطة الفرق، قالت البطولة «الاتحاد الدولى للدراجات النارية ورابطة فرق البطولة ومؤسسة دورنا سبورتس، يعلنون ببالغ الأسف إلغاء سباقات الجائزة الكبرى فى الأرجنتين وتايلاند وماليزيا فى 2020».

وأضاف البيان: «بعد سباق جائزة فالنسيا الكبرى، ستقام جولة سباق أخرى ما بين 20 و22 نوفمبر، فى مكان بأوروبا، لتصبح بذلك الجولة الختامية لموسم 2020».

ولم يحدد بعد، مكان إقامة الجولة الختامية للبطولة فى أوروبا، لكن المكان سيؤكد فى العاشر من أغسطس.