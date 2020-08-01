شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتر يطالب بإيقاف جيانى إنفانتينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، لإيقاف الرئيس الحالى لـ«فيفا»، جيانى إنفانتينو، بعد فتح تحقيقات جنائية بحقه فى سويسرا.

وقالت السلطات السويسرية إنها بدأت تحقيقات جنائية بحق إنفانتينو فيما يتصل بلقاءات عقدت بينه وبين المدعى العام السويسرى، مايكل لاوبر، فى حين ينفى الطرفان ارتكاب أى مخالفات.

وقال بلاتر، فى بيان، لـ«رويترز»: «بالنسبة لى الأمور واضحة، وهى أنه لابد للجنة القيم التابعة للفيفا التحقيق مع السيد إنفانتينو، ومن ثم فإنه لابد لها من إيقافه».

وتعرّض بلاتر نفسه للإيقاف من جانب لجنة القيم التابعة للفيفا والمنع من ممارسة أى نشاط يتعلق باللعبة بعد ذلك، بعد إجراء تحقيقات جنائية بحقه فى سويسرا فى 2015.

والتحقيقات لا تزال مستمرة ولم توجه أى تهمة لبلاتر الذى ينفى ارتكاب أى مخالفة.

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