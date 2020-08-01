شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يظهر بقميص ليفربول الجديد (صورة)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن قميص الفريق الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل 2020 - 2021. ونشر موقع ليفربول الرسمي صوراً لنجوم الفريق بالزي الجديد وعلى رأسهم نجمنا المصري محمد صلاح. وتُوج فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد غياب دام لمدة 30 عاماً. محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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