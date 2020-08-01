شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يعرض 3 لاعبين على الزمالك مقابل شراء أحداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم السبت أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي أبدي تمسكاً كبيراً بشراء حميد أحداد، المعار إليه في الموسم الجاري من الزمالك المصري.
وقالت صحيفة «المنتخب المغربية» أن الرجاء قام بعرض 3 من نجومه على الزمالك من أجل الدخول في صفقة تبادلية وشراء حميد أحداد بشكل نهائي.
وشددت الصحيفة المغربية إلى أن الرجاء يبدي اهتماماً كبيراً بضم أحداد بشكل نهائي بعدما تألق بقميص الفريق هذا الموسم.
الجدير بالذكر أن المغربي حميد أحداد كان صاحب هدف ثمين في مشوار الزمالك بالكونفدرالية في النسخة الماضية وذلك في مباراة خارجية أمام بتروأتلتيكو الأنجولي.
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