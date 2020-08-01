شكرا لقرائتكم خبر عن «شيك» ميلان لـ«مبابى» يثير الرعب داخل النادى الملكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن تطور جديد بشأن ارتباط ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسى كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهى عقد مبابى مع باريس سان جيرمان فى صيف 2022، ويرفض اللاعب صاحب الـ21 عاما، التوقيع على عقد جديد حتى الآن.

وقال موقع «ديفنسا سنترال» الإسبانى، إن مصادر قريبة من ريال مدريد أكدت وجود مخاوف كبيرة داخل الميرنجى، بسبب دخول ميلان فى سباق التعاقد مع مبابى بشيك مفتوح، ما يهدد النادى الملكى بخسارة الصفقة.

وأشار إلى أن المخاوف تأتى من صندوق «إليوت» مالك ميلان وأكبر صندوق استثمارى فى العالم، برأسمال يزيد على 35 مليار دولار.

وأوضح أن الصندوق سيضخ بنهاية هذا الموسم 100 مليون يورو فى النادى الإيطالى، لزيادة استقراره اقتصاديًا، ثم يبدأ فى الموسم المقبل خطة تكوين فريق تنافسى على مستوى أوروبا بأموال ضخمة.

وذكر الموقع الإسبانى أن صندوق إليوت يريد أن يكون مبابى هو جوهرة الفريق فى الموسم بعد المقبل، وهو نفس الوقت الذى يخطط خلاله ريال مدريد لحسم الصفقة.

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