شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يوجه رسالة لتركي اّل الشيخ ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالممكلة العربية السعودية، بعد نبأ مرضه.

ونشر حارس الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لتركي اّل الشيخ وهو في احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعلق عواد على الصورة:«أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا».

وتعرض تركي اّل الشيخ لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية.