شكرا لقرائتكم خبر تصريح هلالي عن لحوم العيد يشعل ديربي العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصاعدت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب تصريح الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي حذر لاعبيه من تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار الاستعداد لديربي العاصمة الذي يجمع الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالرياض الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وجاء تصريح مدرب الهلال لتجنيب اللاعبين زيادة الوزن قبل عودة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبعد توصيات أخصائي التغذية بالفريق، الذي شدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج الغذائي المعد للاعبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

في المقابل، زادت مساحة التفاؤل في أوساط الفريق النصراوي بعدما أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها البرازيلي مايكون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلوه من العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ويتصدر اللاعب قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة في الديربي.

وحسم النصر إجراءات تمديد فترة التعاقد مع اللاعب عقب التوصل إلى مخالصة مالية عن العام المتبقي من عقد اللاعب مع جالطة سراي التركي. ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر.