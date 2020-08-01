تصريح هلالي عن لحوم العيد يشعل ديربي العاصمة

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وجاء تصريح مدرب الهلال لتجنيب اللاعبين زيادة الوزن قبل عودة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبعد توصيات أخصائي التغذية بالفريق، الذي شدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج الغذائي المعد للاعبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
في المقابل، زادت مساحة التفاؤل في أوساط الفريق النصراوي بعدما أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها البرازيلي مايكون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلوه من العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ويتصدر اللاعب قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة في الديربي.
وحسم النصر إجراءات تمديد فترة التعاقد مع اللاعب عقب التوصل إلى مخالصة مالية عن العام المتبقي من عقد اللاعب مع جالطة سراي التركي. ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 45 نقطة، وبفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر.
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