مولر: فليك يشبه جوارديولا.. وأتوقع أن يحلق بالبافاري

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وقال مولر (31 عاما) إن أداء بايرن ميونخ بات يحمل ملامح واضحة منذ تولي فليك المنصب في نوفمبر الماضي، مثلما كان الحال خلال فترة تولي جوارديولا تدريب الفريق بين عامي 2013 و2016 .
وأضاف مولر «جرى السماح لكل لاعب بإضافة لمسة فردية في مركزه حسب العروض التي يقدمها ونقاط القوة والضعف، لكن مع الالتزام بالمهمة المحددة لمركزه»، مشيرا أن الفريق لا يشهد إلزاما أو تعنتا في التعليمات، وتابع «إن لم يقم أي لاعب بالمطلوب يتدخل لاعب آخر بشكل سريع لتغطيته». وواصل «عدنا إلى ذلك إلى حد ما تحت قيادة هانزي، فهناك خطوط إرشادية لكل مركز. لا توجد خيارات، ولكن توجد إرشادات».
واستعاد مولر مستوياته المعهودة تحت قيادة فليك بعد فترة صعبة عاشها تحت قيادة نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، وقال إن فليك طور الفريق بشكل أكبر من خلال لمسته التي يمكن رصدها بوضوح.
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