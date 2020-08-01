شكرا لقرائتكم خبر مولر: فليك يشبه جوارديولا.. وأتوقع أن يحلق بالبافاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على هانزي فليك المدير الفني للفريق خلال مقابلة نشرت أمس، مشبها إياه بالمدرب الأسبق للفريق البافاري بيب جوارديولا.

وقال مولر (31 عاما) إن أداء بايرن ميونخ بات يحمل ملامح واضحة منذ تولي فليك المنصب في نوفمبر الماضي، مثلما كان الحال خلال فترة تولي جوارديولا تدريب الفريق بين عامي 2013 و2016 .

وأضاف مولر «جرى السماح لكل لاعب بإضافة لمسة فردية في مركزه حسب العروض التي يقدمها ونقاط القوة والضعف، لكن مع الالتزام بالمهمة المحددة لمركزه»، مشيرا أن الفريق لا يشهد إلزاما أو تعنتا في التعليمات، وتابع «إن لم يقم أي لاعب بالمطلوب يتدخل لاعب آخر بشكل سريع لتغطيته». وواصل «عدنا إلى ذلك إلى حد ما تحت قيادة هانزي، فهناك خطوط إرشادية لكل مركز. لا توجد خيارات، ولكن توجد إرشادات».

واستعاد مولر مستوياته المعهودة تحت قيادة فليك بعد فترة صعبة عاشها تحت قيادة نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، وقال إن فليك طور الفريق بشكل أكبر من خلال لمسته التي يمكن رصدها بوضوح.