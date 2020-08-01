رابطة المحترفين تطلق حملة الأولى دورينا

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ويترقب الجمهور الرياضي عودة منافسات البطولة استكمالا للمسابقة التي توقفت عند الجولة الـ28 وتبقى منها مباراة مؤجلة تجمع القادسية والخليج، وهي المواجهة التي ستشهد تدشين استئناف المسابقة يوم الثلاثاء المقبل.
وستكون الإثارة والمتعة الكروية حاضرة في الجولات المقبلة والتي ستحدد هوية البطل وأصحاب المركزين الثالث والرابع اللذين سيصعدان مع المتصدر إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتربع فريق العين على صدارة سلم الترتيب برصيد 56 نقطة، إلا أن مهمته لن تكون سهلة للغاية، ففريق الباطن الذي يحتل المركز الثاني يمتلك 53 نقطة، أي بفارق ثلاث نقاط فقط، وهو نفس الفارق الذي يتأخر فيه البكيرية عن الباطن محتلا المركز الثالث بعد أن جمع 50 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق أحد الذي يتساوى معه في الرصيد النقطي، يليهم النهضة برصيد 49 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف أيضا عن القادسية صاحب المركز السادس، وهو ما يعني أن الفارق بين صاحب المركز السادس والمركز الأول 7 نقاط فقط في الوقت الذي يتبقى 10 جولات كاملة.
في المقابل، لا يقل الوضع أهمية وإثارة في صراع المراكز المتأخرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ففريق التقدم يمتلك 22 نقطة، والمجزل 23 نقطة، وهو ذات الرصيد الذي جمعه فريق حطين، وجميعهم يحتلون المراكز الثلاثة الأخيرة ابتداء من المركز العشرين، إلا أن الفارق بين فريق التقدم متذيل الترتيب، وبين الخليج صاحب المركز الـ14 هو ثماني نقاط فقط، الأمر الذي من شأنه أن يشعل فتيل الصراع على أشده للهروب من شبح الهبوط.
وعلى صعيد الألقاب الفردية، يتصدر الحاج عثمان باري مهاجم فريق البيكرية ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفا يليه ستانلي اوهاويتشي هداف القادسية برصيد 14 هدفا ويتساوى معه تشيباني تراوري مهاجم فريق النهضة ويليه ادواردو فيجريدو لاعب فريق الطائي برصيد 13 هدفا.
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