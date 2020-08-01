4 مواجهات مثيرة في مونديال عسير الرياضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم الذي تقام نسخته الحالية ضمن فعاليات صيف أبها 2020م، فعالياته خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال لافت على منافساته من شباب المنطقة وزوارها.

وانطلق المونديال في منتصف ذي القعدة لتشتعل منافساته خلال موسم الصيف كأحد أبرز الوجهات الشبابية الصيفية، وتستمر الإثارة الكروية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بانطلاقة الدور ربع النهائي من المونديال.

وأسهم المونديال في توفير أجواء محفزة للشباب لممارسة هواياتهم في بيئة صحية ومنظمة، تركز على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الجماهير والرياضيين المشاركين لتكون أجواء البطولة آمنة والوقاية الصحية أولويتها وأبرز مقومات نجاحها.

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وتستكمل منافسات دور الـ8 من المونديال بـ4 مواجهات تنطلق صافرة يومها الأول اليوم، عبر مواجهة فريقي «غرناطة» و»الرعب» تليها مباراة «الفيصل و»الوطن»، وفي الـ14 من الشهر الحالي يلتقي في التاسعة مساء فريق «المشاهير» مع «الوحدة العاصمي»، وختام هذا الدور بين فريقي «الصقور « و»عميد حسوة « .

ويقام المونديال خلال هذا العام في ظروف استثنائية الذي أطلقته اللجنة المنظمة تحت شعار « #هوايتنا_بحذر « ويهدف إلى تعزيز الجوانب الاحترازية والوقائية لدى ممارسي كرة القدم والرياضات المتنوعة وجميع الهوايات المختلفة، ونشر مفهوم وثقافة أن الوقاية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لن تعطل ممارسة أي هواية، فهما جانبان متوازيان لا يتأثر أحدهما سلبا بالآخر.

وأشاد رياضيو عسير والجماهير الرياضية من مختلف مناطق المملكة بتنظيم مثل هذا التجمع الرياضي الفريد الذي يهتم بصقل وتنمية المهارات الرياضية لدى الشباب، ويسهم في دعم برامجهم وأنشطتهم.