كهربا يلحق بعسيري في النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علمت مصادر «مكة» أن النجم المصري محمود عبدالمنعم «كهربا» سيعود إلى الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، عبر بوابة النصر، حيث يتوقع أن يلحق بعبدالفتاح عسيري الذي يعد أحدث صفقات النادي العاصمي.

وأفصح أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب إلى المقربين منه، أن اللاعب يملك عرضا جادا من نادي عاصمي، تم إرجاؤه إلى بداية الموسم المقبل، حيث يرتبط بعقد رسمي مع الأهلي المصري، ويواجه عقوبة الإيقاف المحلي في الوقت الحالي.

وقال اللاعب في حوار فضائي مع قناة الأهلي المصري، قبل أيام أنه ما زال على تواصل مع زملائه في السعودية، وأبرزهم نجم وسط المنتخب السعودي والاتحاد فهد المولد، بعدما قضى موسمين ناجحين مع الاتحاد بجدة.

وتجهز إدارة الأهلي المصري التماسا بهدف تقديمه لاتحاد الكرة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بهدف تخفيف عقوبة محمود كهربا التي سبق ووقعتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 10 مباريات فقط بسبب أحداث السوبر المصري قبل أشهر عدة في الإمارات.

وانضم محمود كهربا لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في عدد من المباريات على الصعيد المحلي والأفريقي قبل فترة توقف الدوري الحالية بسبب «جائحة» كورونا.