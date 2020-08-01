بوتاس يتفوق على هاميلتون في فورمولا 1

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A حقق فالتيري بوتاس، سائق فريق مرسيدس، أفضل زمن أمس في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى البريطاني المقرر اليوم، ضمن منافاست بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، متفوقا على زميله البريطاني لويس هاميلتون المتوج ببطولة العالم ست مرات. وحقق بوتاس أفضل زمن للفة على مضمار سيلفرستون البالغ طوله 5891 مترا، مسجلا دقيقة واحدة و873ر25 ثانية، وتلاه هاميلتون بفارق 138ر0 ثانية، وذلك قبل نحو ساعتين من انطلاق التجارب الرسمية التي تحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق الغد. فالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس سيارات فورمولا 1، لويس هاميلتون

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