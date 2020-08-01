شكوك حول إقامة بطولة مدريد للتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A طلب سياسيون محليون من منظمي بطولة مدريد المفتوحة للتنس إلغاء الحدث بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، ولكن القرار النهائي لم يتخذ حتى الآن. وذكر منظمو البطولة في بيان أمس أن «لديهم مخاوف من قدرتهم على تنظيم البطولة خالية من المضاعفات الصحية التي ربما تؤثر على اللاعبين والجماهير والعاملين». وأضاف البيان»في ضوء الوضع طلب منظمو بطولة مدريد المفتوحة مساعدة أنطونيو زاباتير، نائب أمين الصحة العامة، وتلقوا النصيحة بعدم تنظيم البطولة بسبب الارتفاع الحالي في أعداد المصابين بفيروس كورونا». بطولة مدريد

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