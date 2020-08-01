فرونتال يعزز صدارته للدوري الياباني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزز فريق كاواساكي فرونتال صدارته للدوري الياباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه جامبا أوساكا بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما أمس. وشهدت الجولة فوز سانفريس هيروشيما على يوكوهاما إف سي بهدفين دونل مقابل، ويوكوهاما إف مارينوس على فيجالتا سينداي بهدف نظيف، وكاشيوا ريسول على ناجويا جرامبوس بهدف، وسيريزو أوساكا على شونان بيلمير بذات النتيجة وكاشيما انتلرز على أوبتا ترينيتا 4 / 1 وساجان توسو على اف سي طوكيو 3 / 2، وتعادل أوراوا ريد دياموندز مع شيميزو اس بالس 1/1.

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