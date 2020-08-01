شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يوجه رسالة غامضه: "ماضاقت إلا مافرجت.. دي مابتفضلش على حالها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى، رسالة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً:"ماضاقت إلا مافرجت.. دي مابتفضلش على حالها.. الحمد لله".

تغريدة مؤمن زكريا وخاطب مسئولو النادي الأهلي فى شهر يونيو الماضى، نظرائهم في وزارة وخاطب مسئولو النادي الأهلي فى شهر يونيو الماضى، نظرائهم في وزارة الرياضة لصرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل لتغطية مصاريف علاجه من ميزانية النادي، وحصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة النادى الأهلى بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة.

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وعقد مؤمن زكريا جلسة مع إدارة الأهلى فى فترة سابقة، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو لم يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على رعاية الأهلى الكاملة لمؤمن زكريا طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار"، وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.