شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: فايلر والجهاز الفني راضون عن استعدادات الأهلي لمواجهات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي إن استعدادات الفريق لبطولة الدوري تسير بشكل جيد من خلال التدريبات اليومية بملعب التتش ، موضحاً أن الفريق إستفاد كثيراً من مباراتي سموحة والجونة الوديتين اللتين خاضهما مؤخراً وفاز فيها برباعية نظيفة وخمسة أهداف مقابل هدفين على التوالي ، وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر راضً تماماً عن إستعدادات الأهلي للأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً خاصة وأن هناك إلتزام تام من اللاعبين بالخطط الفنية للجهاز الفني كما أن الفريق يخوض تدريباته وسط إجراءات إحترازية مُشددة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" الذى تسبب في تجميد النشاط الرياضي عدة أشهر.

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من ناحية أخرى ، حدد الأهلي 4 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعدما انتهت إعارة اللاعب في 30 يونيو الماضي ووافق مسئولو القلعة الحمراء على رفع المقابل المالي لضم اللاعب بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي أكد أن الفريق يحتاج خدمات رمضان صبحي وهو ما أكدته لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وتطابقت هذه الرؤية مع وجهة نظر محمود الخطيب رئيس النادي الذي سبق وأكد أنه يرغب في بقاء رمضان صبحي مع الفريق وأبلغ اللاعب بهذه الرغبة خلال جلسة جمعتها منذ عدة أسابيع وهي الجلسة التى أكد فيها رمضان أيضاً أنه لن عود لأوروبا إلا أذا تلقي عرضاً من دوري قوي ومع نادي يشعر بأنه سيكون إضافة له.

وقال مصدر في الأهلي أن النادي سبق وقدم عرضًا بـ مليوني و500 ألف جنيه إسترليني ثم رفعه إلى 3 ملايين جنيه إسترليني وأخيرًا إلى 4 ملايين جنيه إسترليني أي ما يقرب من 80 مليون جنيه مصري وهو مبلغ كبير لذا أكدت الإدارة الحمراء أن هذا هو أعلي مبلغ يمكن أن يدفعه النادي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي ورفضت الإدارة تلبية مطلب هيدرسفيلد بدفع 5 ملايين و500 ألف جنيه إسترليني لإتمام الصفقة ويعول الأهلي في سبيل إتمام الصفقة على "رغبة" اللاعب التى أعلنها مؤخرًا وهي البقاء في الاهلي عدم وجود عرض قوي يرحل له بعدما تأكدت عدم عودة النادي الإنجليزي في استعادة اللاعب حيث يرغب هيدرسفيلد في بيع اللاعب سواء للأهلي أو لغيره.