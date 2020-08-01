شكرا لقرائتكم "دونجا" يواصل برنامجه التأهيلى استعدادا لمشاركة الإسماعيلى مبارياته المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ محمود عبد العاطى "دونجا"، لاعب وسط الإسماعيلى، برنامجه التأهيلى، يوم الإثنين المقبل، استعدادا للعودة للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة، حيث سيعود للمشاركة مع الفريق عقب الانتهاء من مواجهة المصرى، المقرر لها يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يستغرق دونجا برنامجه التأهيلى، أسبوعا قبل العودة للمشاركة فى التدريبات ثم التأكد من جاهزيته الفنية والبدنية للتواجد فى المواجهات الرسمية خاصة إنه أحد الركائز الأساسية بالفريق إلا إن الجهاز الطبى يرفض التعجل فى عودته حتى يستعيد الفريق جهوده بأفضل صورة بعد الإصابة التى لحقت به فى أنكل القدم وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية وبذلك سيكون دونجا جاهزا للتواجد مع الدراويش عقب لقاء المصرى.

فيما ينتظم باهر المحمدى، قائد الإسماعيلى، فى تدريبات فريقه لأول مرة غداً الأحد بعد تعافيه من جراحة تمزق فى أربطة الركبة، وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلى بنجاح وسط تأكيدات من الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش بعودة اللاعب للتدريبات الجماعية بشكل تدريجى ليكون جاهزاً لقيادة الدراويش فى مباريات الدورى.

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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس الجارى بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20، ويحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى، موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.