شكرا لقرائتكم الجبلاية تخطر الأندية بتقليص عدد أعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي لـ 6 فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد الكرة ، أندية الدورى الممتاز بتقليص عدد أعضاء الأجهزة الفنية والادارية والطبية فى المباريات إلى 6 أعضاء فقط يتواجدون على مقاعد البدلاء أثناء سير المباريات، هم المدير الفنى للفريق والمدرب العام والمدير الادارى وإدارى وطبيب الفريق ومساعد له ، وذلك ضمن الاجراءات الطبية المتبعة لاستئناف الدورى للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن يترك هؤلاء الأعضاء مسافة أمنة بين كل منهم تبلغ مترا على الأقل.

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كما أخطرت اللجنة الخماسية لادارة إتحاد الكرة، الأندية بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مع عودة مباريات الدورى فى اغسطس المقبل، وخاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم الفرق فى مباريات الدورى لتصبح 20 لاعبا بدلا من 18 لاعبا كما كان الحال من قبل، كما سيتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدورى، بعد أن كانت اللائحة تقضي بتواجد 7 لاعبين فقط .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة ان القرار جاء بعد موافقة اللجنة الخماسية على زيادة عدد التبديلات فى المباراة الواحدة لخمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بسبب ضغط المباريات، وحفاظا على سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط بعد فترة توقف 4 شهور وعدم اكتمال جاهزية اللاعبين للمباريات الرسمية فى ظل قصر فترة الاعداد.