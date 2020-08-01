شكرا لقرائتكم بعد تعافيهما من كورونا .. قاعود وشكرى ينتظمان في مران إنبى استعدادا للقاء الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الثنائى محمود قاعود وأحمد شكرى، لاعبى إنبى، فى تدريبات الفريق اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة الأهلى، التى ستقام يوم 9 من شهر أغسطس الجارى، فى بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد تعافى الثنائى من الإصابة بفيروس كورونا الذى أبعدهما عن تدريبات الفريق البترولى خلال الفترة الماضية.

وكشف جهاز إنبى إن مران اليوم يعد الثانى لقاعود وشكرى حيث انتظما الثنائى فى مران الخميس الماضى قبل أن يحصل الثنائى على أجازة عيد الأضحى المبارك مع باقى اللاعبين والفريق البترولى ثم عادا اليوم للانتظام فى أول مران للفريق استعدادا لمواجهة الأهلى، بعد نهاية أجازة عيد الأضحى وذلك لتجهيزهما للمواجهة المقبلة أمام الأهلى.

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وخاض إنبى مجموعة من المباريات الودية مؤخرا استعدادا لمواجهة الأهلى حيث تعادل مع نادى مصر كما تعادل فريق إنبى مع نظيره طنطا، سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعت بينهما يوم الجمعة قبل الماضى، كما تعادل الفريق البترولى مع أسوان بهدف لكل منهما، الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.