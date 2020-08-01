شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف جاهزية "طارق حامد" لمواجهة المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق، سيكون جاهزا لمواجهة المصرى ، المقرر المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى الممتاز عقب استئنافها بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه الأبيض نظيره البورسعيدى، على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

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وقام الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، باستبدال طارق حامد فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة، مما جعل هناك شكوكا حول إصابته خاصة إنه تم استبداله فى ودية الفريق الأبيض أمام سموحة، لشكواه من إصابة فى العضلة الأمامية، ثم عاد للمشاركة بعد ذلك فى وديات الأبيض قبل استبداله أمام الطلائع مما أثار شكوكا حول موقفه من لقاء المصرى المقبل، لكن بسؤال جهاز الزمالك كشف أن اللاعب جاهزا للمواجهة القادمة أمام المصرى.

وجاءت بداية مباريات الزمالك الودية استعدادا لمواجهة المصرى، بخوض مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب، كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة ضمن معسكر الفريق استعدادًا لاستكمل منافسات الدورى الممتاز، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد.

وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.