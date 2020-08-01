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اتحاد الكرة يؤجل الرد على طلب الإنتاج الحربى بتأجيل مباراتيه أمام مصر والأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة البت في طلب نادي الانتاج الحربي بتأجيل اول مباراتين له بالدوري أمام نادي مصر والأهلي علي ان يتم حسم هذا الامر خلال الأيام المقبلة بعد وضوح الروية بشأن موقف باقي إصابات الفريق وعودتهم للتدريبات الجماعية استعدادا لعودة الدوري.

 

وكان خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربي قال، إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين له بالدورى بسبب الاصابات العديدة بين اللاعبين بالكورونا من بينهم حارسي مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرا صعبا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يرد عليه حتى الأن.

 

من ناحية أخرى، كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباريات الأهلي والزمالك سترتفع بسبب تطبيق تقنية الفيديو في الدوري، وأضحت اللجنة أن تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي تبلغ 25 ألف دولار، لكن مع تطبيق تقنية الفيديو، واستقدام حكام للفيديو بجانب حكم الساحة والمساعدين، فإن التكلفة ستزداد مبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار لتصل إلى 35 ألف دولار.

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وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.

 

وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تم رفض فكرة أيضًا تعيين حكام أجانب للفرق الأخرى وأن مباراة الأهلى والزمالك استثناء فقط، خاصة أن تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعة لأنه سيتم الاستعانة بحكام تستخدم تقنية حكم الـvar ودول قليلة هى من تستخدم تقنية حكم الفيديو فى العالم، وستكون تكاليفها مرتفعة، ونفس الأمر لمباراة الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.

 

 

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