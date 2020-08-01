شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل الرد على طلب الإنتاج الحربى بتأجيل مباراتيه أمام مصر والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة البت في طلب نادي الانتاج الحربي بتأجيل اول مباراتين له بالدوري أمام نادي مصر والأهلي علي ان يتم حسم هذا الامر خلال الأيام المقبلة بعد وضوح الروية بشأن موقف باقي إصابات الفريق وعودتهم للتدريبات الجماعية استعدادا لعودة الدوري.

وكان خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربي قال، إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين له بالدورى بسبب الاصابات العديدة بين اللاعبين بالكورونا من بينهم حارسي مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرا صعبا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يرد عليه حتى الأن.