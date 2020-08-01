السلامي: أرفض تدريب الأهلي والزمالك.. وهدفي قيادة الرجاء للبطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، عن موقفه من قيادة الأهلي أو الزمالك قطبي الكرة المصرية.

السلامي قال في تصريحات عبر صحيفة "le 360" المغربية، إنه في الوقت الراهن لا يفكر سوى في مستقبله رفقة الرجاء، والذي يرتبط معه بعقد لمدة سنتين.

وشدد السلامي خلال تصريحاته، أن هدفه مع الرجاء هو الوصول لمنصات التتويج سواء كان محليًا أو قاريًا.

وأوضح مدرب الرجاء، أنه لو تلقى عروضًا مصرية أو عربية في الفترة المقبلة، سيكون قراره الرفض نظرًا لاستقراره في الوقت الراهن بالمغرب.

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ورفض السلامي مناقشة السيناريوهات بخصوص مباراة الذهاب والتي ستجمع بين الرجاء ومنافسه الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في سبتمبر المقبل.

ويتولى جمال السلامي قيادة الرجاء في وقت الراهن، حيث قاد "العالمي" للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليكون على موعد مرتقب أمام الزمالك، حيث ستقام مباراة الذهاب في المغرب على أن تقام موقعة الإياب في القاهرة.

الرجاء أيضًا يُعد منافسًا للإسماعيلي في بطولة كأس محمد السادس للأبطال للأندية العربية حيث كان لقاء الذهاب في الإسماعيلية انتهى لصالح "الدراويش" بهدف دون رد.

وفي مسابقة الدوري المغربي، يتواجد الرجاء في المركز الخامس برصيد 32 نقطة بفارق خمس نقاط عن الوداد متصدر الترتيب، لكن يمتلك الأخضر ثلاث مباريات مؤجلة مقابل مباراة مؤجلة للأحمر.