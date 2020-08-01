مباشر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. آرسنال 1-1 تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي سوف تجمع بين قطبي لندن آرسنال وغريمه تشيلسي في لقاء سيقام على ملعب "ويمبيلي".

واستطاع آرسنال العبور إلى المباراة النهائية بعد الفوز الثمين الذي حققه على حساب البطل مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المقابل تأهل تشيلسي إلى المشهد الختامي بالفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويمتلك آرسنال 13 بطولة كأس للاتحاد الإنجليزي، حيث يسعى مدربه الشاب الإسباني مايكل أرتيتا للحصول على لقبه الأول كمدرب بعد قيادته للجانرز في منتصف الموسم الحالي.

في المقابل، يتطلع المدرب الشاب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي للحصول على لقب في موسمه الأول رفقة "البلوز" حيث سبق وأن حقق الفريق اللندني اللقب في 8 مناسبات سابقة.

تشكيل آرسنال: إيميليانو مارتينيز - روب هولدينج - كيران تيرني - تشاكا - سيبايوس - نيلس - هيكتور بيليرين - بيبي - لاكازيت - أوباميانج.

تشكيل تشيلسي: ويلي كابييرو - أزبليكويتا - زوما - روديجر - جيمس - جورجينيو - كوفاسيتش - ألونسو - ماونت - جيرو - بوليسيتش.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة السادسة من بداية المباراة شهدت هدفًا رائعًا من النجم الشاب بوليسيتش اثر تمريرة بالكعب من المهاجم الفرنسي جيرو لتصبح النتيجة تفوق "البلوز" بهدف دون رد.

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الدقيقة العاشرة من بداية المباراة عاد من جديد النجم الأمريكي الشاب بوليسيتش ليسدد كرة قوية على يمين المرمى لكن يتصدى لها الحارس الأرجنتيني مارتينيز.

وفي الدقيقة 25، أحرز الإيفواري نيكولاس بيبي هدف التعادل لصالح آرسنال لكن حكم اللقاء يرفض احتساب الهدف بداعي التسلل على ميتلاند نيلس.

بعد هذا، احستب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح آرسنال بعد عرقلة بير إيمريك أوباميانج على يد أزبيلكويتا في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 28، استطاع أوباميانج أن يسجل هدف التعادل لصالح آرسنال لتصبح النتيجة (1-1).

وشهدت الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول ضربة في صفوف تشيلسي من خلال تعرض قائد "البلوز" أزبيلكويتا للإصابة ليغادر الملعب باكيًا ويحل الدنماركي كريستنسن بديلاً له.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول سدد لاكازيت كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تمر بجوار مرمى كاباييرو.

الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني، تعرض تشيلسي إلى ضربة أخرى في صفوفه الهجومية من خلال إصابة نجمه الشاب بوليسيتش ليشارك بدلاً منه بيدرو.

وكعادة النجم الجابوني بير إيمريك أوباميانج استطاع الأخير ومن كرة مرتدة أن يسجل هدفه ثاني في المباراة ليهدي فريقه التقدم وتصبح النتيجة (2-1) في الدقيقة 68.

تابعونا لمعرفة التفاصيل خلال أحداث المباراة..