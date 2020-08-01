أرسنال يتعادل مع تشيلسي في الشوط الأول بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وأرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي تقام بينهما على ملعب ويمبلي ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل كرستيان بوليسيتش هدف التقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة الخامسة مع بداية المباراة، بعد هجمة مرتدة سريعة للبلوز.

فيما أدرك أرسنال التعادل بهدف لأوباميانج من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة ازبيليكويتا لمهاجم أرسنال في الدقيقة 28.

وكان نيكولا بيبي مهاجم أرسنال سجل هدفا إلا ان حكم المباراة الغاه بداعي التسلل.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي :

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

خط الدفاع: كيران تيرني، دافيد لويز، هيكتور مورونو، روب هولدينج.

خط الوسط : جرانيت تشاكا، مايتلاند نيلز، نيكولا بيبي، داني سيبايوس.

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خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت، بيتر أوباميانج.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي :

حراسة المرمى : داميان مارتينيز.

خط الدفاع: كيران تيرني، دافيد لويز، هيكتور مورونو، روب هولدينج.

خط الوسط: جرانيت تشاكا، مايتلاند نيلز، نيكولا بيبي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت، بيتر أوباميانج.