لاعبو المقاولون العرب يجرون المسحة السابعة استعدادًا لعودة الدوري

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب المسحة الطبية السابعة قبل استئناف تدريباته الجماعية اليوم السبت بملعبه بالجبل الأخضر، استعدادًا لمواجهة سموحة يوم 13 أغسطس الجاري في افتتاح مبارياته في الدوري الممتاز بعد توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا.

وكان عماد النحاس المدير الفني للذئاب منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة الخميس والجمعة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. أظهرت مسحة كورونا السادسة، وجود حالة إيجابية، للاعب تم عزله من أجل تلقي العلاج الطبي.

اجرى لاعبو المقاولون مسحة كورونا السادسة

يوم الاحد الماضي ذلك تطبيقًا لتعليمات اللجنة الطبية التي أكدت ضرورة خضوع الفرق لمسحات كورونا، قبل أي مباراة بـ48 ساعة.

الجدير بالذكر أن المسحة الاولى والثانية مسبقًا أظهرت إيجابية احد لاعبي الفريق وعامل بغرف الملابس قبل ان يتماثلا للشفاء.

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ويحتل المقاولون المركز الثاني برصيد ٣٣ نقطة، خلف الاهلي المتصدر برصيد ٤٩ نقطة.