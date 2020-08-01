شاهد.. هدف نيكولا بيبي الملغي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ألغى حكم مباراة تشيلسي وأرسنال، هدفا لصالح الأخير في المباراة التي تقام بينهما على ملعب ويمبلي ضمن نهائي كأس الاتحاد الانجليزي. وسجل نيكولا بيبي هدف لصالح أرسنال إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل. شاهد هدف نيكولا بيبي الملغي : وجاء هدف التعادل لأرسنال، بعدما قرر حكم المباراة احتساب ركلة جراء على أزبيليكويتا مدافع تشيلسي بعد عرقلته اوباميانج مهاجم أرسنال، ونفذ أوباميانج ركلة الجزاء بشكل ناجح ليتعادل أرسنال مع تشيلسي. تشيلسي بعد عرقلته اوباميانج مهاجم أرسنال، ونفذ أوباميانج ركلة الجزاء بشكل ناجح ليتعادل أرسنال مع تشيلسي. وسجل كرستيان بوليسيتش هدف التقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة الخامسة مع بداية المباراة، بعد هجمة مرتدة سريعة للبلوز. وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي : حراسة المرمى : داميان مارتينيز. خط الدفاع : كيران تيرني، دافيد لويز، هيكتور مورونو، روب هولدينج. Advertisements خط الوسط : جرانيت تشاكا، مايتلاند نيلز، نيكولا بيبي، داني سيبايوس. خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت، بيتر أوباميانج. وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي : حراسة المرمى : داميان مارتينيز. خط الدفاع : كيران تيرني، دافيد لويز، هيكتور مورونو، روب هولدينج. خط الوسط : جرانيت تشاكا، مايتلاند نيلز، نيكولا بيبي، داني سيبايوس. خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت، بيتر أوباميانج.

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