جيرارد: يورجن كلوب يستحق التواجد في قائمة أساطير ليفربول

أكد ستيفن جيرارد نجم نادي ليفربول السابق، أن الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، يستحق أن يتواجد ضمن أساطير النادي، بعد الإنجازات التي حققها مع النادي في السنوات الماضية.

وقاد يورجن كلوب للتتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، كما أنه قاد ليفربول للتتويج

بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي في العام الماضي.

وقال جيرارد في تصريحات أفردتها صحيفة ميرور الإنجليزية، " يورجن كلوب أحد أفضل المدربين في تاريخ ليفربول ومن أفضل المدربين في العالم،

لما حققه من إنجازات مع ليفربول، لذلك فهو يستحق التواجد ضمن قائمة أساطير ليفربول".

وأضاف " كلوب تحمل عبء كبير كونه مدرباً لأحد أعرق الأندية في العالم، فهو حقق البطولات تحت ضغط جماهيري".

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وأردف " أشعر بالغيرة من لاعبي ليفربول، لأنني حينما أغادر ساحة تدريب ليفربول ، أرغب في العودة مرة أخرى، لأنني أريد الجلوس مع كلوب".