تشيلسي يسجل الهدف الأول أمام أرسنال بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح نادي تشيلسي في تسجيل الهدف الأول أمام نظيره أرسنال ، وذلك في المباراة التي تقام بينهما على ملعب ويمبلي ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل كرستيان بوليسيتش هدف التقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة الخامسة مع بداية المباراة،

بعد هجمة مرتدة سريعة للبلوز.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي :

حراسة المرمى : داميان مارتينيز.

خط الدفاع : كيران تيرني، دافيد لويز، هيكتور مورونو، روب هولدينج.

خط الوسط : جرانيت تشاكا،

مايتلاند نيلز، نيكولا بيبي، داني سيبايوس.

خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت، بيتر أوباميانج.

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وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي :

حراسة المرمى : داميان مارتينيز.

خط الدفاع : كيران تيرني، دافيد لويز، هيكتور مورونو، روب هولدينج.

خط الوسط : جرانيت تشاكا،

مايتلاند نيلز، نيكولا بيبي، داني سيبايوس.

خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت، بيتر أوباميانج.