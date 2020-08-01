توتنهام يعلن إعارة مهاجمه إلى ميلوول

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إعارة مهاجمه الشاب تروي

باروت إلى نادي ميلول لمدة موسم واحد.

وأصدر توتنهام بيانًا رسميًا، أكد خلاله إعارة مهاجمه الشاب تروي

باروت، صاحب الـ 18 عامًا، إلى نادي ميلول أحد أندية الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيون شيب"، لمدة موسم واحد.

ولم يفصح نادي توتنهام عن القيمة المالية لإعارة اللاعب، فيما أشارت تقارير صحفية أن الصفقة تكلفت 3 ملايين جنيه إستيرليني.

وشارك باروت مع توتنهام هذا الموسم في أربع مباريات منها اثنتان في الدوري الإنجليزي.