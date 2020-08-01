تشكيل أرسنال.. لاكازيت وأوباميانج في الهجوم أمام تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تشيلسي، في المباراة التي تجمعهما في السادسة ونصف مساء اليوم السبت، ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي : حراسة المرمى : داميان مارتينيز. خط الدفاع : كيران تيرني، دافيد لويز، هيكتور مورونو، روب هولدينج. Advertisements خط الوسط : جرانيت تشاكا، مايتلاند نيلز، نيكولا بيبي، داني سيبايوس. بيبي، داني سيبايوس. خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت، بيتر أوباميانج. وكان نادي أرسنال أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في المركز الثامن برصيد 56 نقطة، في حين أنهى نادي تشيلسي المسابقة محتلا المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

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