فرانك لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة أرسنال بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أرسنال في المباراة التي تقام بينهما في السادسة ونصف مساء اليوم السبت، ضمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي :

حراسة المرمى : ويلي كابيرو.

خط الدفاع : سيزار أزبيليكويتا، رييس جيميس، أنطونيو روديجر، كورت زوما.

Advertisements

خط الوسط : ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاتشيتش، جورجينهو، ميسون ماونت

خط الهجوم : أوليفيه جيرو، بوليسيتش.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل

من : كيبا، أندرياس كريستنسن، نجولو كانتي، روس باركي، تامي أبراهام، بيدرو رودريجيز، هودسون أودوي، توموري، إيميرسون.

وكان نادي أرسنال أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في المركز الثامن برصيد 56 نقطة، في حين أنهى نادي تشيلسي المسابقة محتلا المركز الرابع برصيد 66 نقطة.