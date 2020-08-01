بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

تقدم لكم بوابة الوفد بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت الموافق 1-8-2020 في نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم . موعد مباراة ارسنال وتشيلسي اليوم : ستنطلق مباراة آرسنال ضد تشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة . القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتشيلسي : Advertisements ستذاع مباراة ارسنال ضد تشيلسي عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، كما ستنقل عبر قناة Match Football 1 أيضًا . 2 بصوت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، كما ستنقل عبر قناة Match Football 1 أيضًا . وكان ارسنال قد تأهل إلى النهائي على حساب فريق مانشستر سيتي بعد التغلب عليه بثنائية دون رد في المربع الذهبي، بينما تأهل تشيلسي إلى النهائي على حساب مانشستر يونايتد بعد التغلب عليه بثلاثية مقابل هدف . لمشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي اضغط هنا

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