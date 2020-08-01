عاجل | تشكيلة ارسنال وتشيلسي الأساسية في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم الخليج 365 التشكيلة الأساسية لفريقي ارسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي “FA CUP”. أعلن المدير الفني لآرسنال “ميكيل آرتيتا” التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها تشيلسي بعد قليل. ولم تشهد تشكيلة ارسنال اي مفاجآت حيث سيشارك نجمي الفريق “بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت” في المقدمة ، بينما سيلعب في خط الوسط كل من “بيلرين وتشاكا وسيبايوس ومايتلاند نيلس”. والتالي تشكيلة ارسنال (3-4-3): ايميليانو مارتينز روب هولدينج – دافيد لويز – كيران تيرني هيكتور بيلرين – جرانت تشاكا – داني سيبايوس – مايتلاند نيلس إيميريك أوباميانج – ألكسندر لاكازيت – نيكولاس بيبي. Advertisements في المقابل قرر مدرب تشيلسي “فرانك لامبارد” دخول المباراة بنفس الرسم التكتيكي لتشكيلة الجانرز، على ان يلعب بثلاث مدافعين في الخط الخلفي وأربعة لاعبين في خط الوسط، وثلاث في خط الهجوم. وفضل لامبارد الاعتماد على الأرجنتيني المخضرم “ويلي كاباييرو” لحراسة مرمى البلوز بعد الاداء الكارثي للحارس الاسباني “كيبا أريزابالاجا” خلال الفترة الماضية. والتالي تشكيلة تشيلسي (3-4-3): ويلي كاباييرو سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما رايس جيمس – جورجينهو – ماتيو كوفاسيتش – ماركوس ألونسو أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش – ماسون مونت. ..

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