بث مباشر | شاهد ارسنال وتشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “ارسنال وتشيلسي” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 1-8-2020 في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

تنقل مباراة “ارسنال وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة بي تي إكسترا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “ويمبلي” بمدينة لندن.

يستقبل ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بين “ارسنال وتشيلسي” في اخر مباريات الموسم الكروي في إنجلترا.

وسيسعى صاحب الرقم القياسي في تحقيق اللقب “ارسنال” إلى تحقيق الفوز من أجل خطف اللقب الـ 14 في تاريخه.

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وتأهل الجانرز إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على “مانشستر سيتي” بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” يوم 18 يوليو 2020.

في المقابل يتطلع “تشيلسي” إلى تحقيق الكأس التاسعة في تاريخه، وكان اخر لقب حققه الفريق في الموسم قبل الماضي.

وصعد البلوز على حساب “مانشستر يونايتد” إثر تغلبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي أيضًا يوم 19 يوليو 2020.

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