الأهلي: آزارو معنا في الموسم القادم.. ولدينا مستحقات لدى الاتفاق

كشف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق، موقف المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق، بعد نهاية إعارته لصفوف الاتفاق السعودي، ورفض اللاعب تمديد العقود، حتى ختام الدوري السعودي.
وقال توفيق في تصريحات عبر قناة الأهلي:” الأهلي لديه مستحقات من قيمة إعارة آزارو لنادي الاتفاق تقدر بنحو 100 ألف دولار”.
وأضاف:” اللاعب لديه مستحقات أيضا من فترة لعبه مع الاتفاق، وطلبنا الحصول على تلك المستحقات والدفعة الأخيرة من قيمة الإعارة للموافقة على بقاء وليد آزارو”.
وتابع مدير التعاقدات بالأهلي:” الاتفاق أبلغ الأهلي بنهاية إعارة آزارو، ولكن حصلنا على وعود بإرسال المبالغ المستحقة خلال الفترة القادمة”.
وحول موقف اللاعب، قال:” آزارو معنا في الأهلي الموسم القادم، لازال عقده ساريًا”.
وأكمل: “أتواصل معه يوميًا، وسيمكث في المغرب لمدة شهر ونصف، ثم يعود بعد ذلك إلى القاهرة”.
وختم حديثه مؤكدًا بأنه يتفاوض مع بعض اللاعبين منذ فترة طويلة، وبالتحديـد منذ شهر أبريل الماضي، ولدينا خطة سنقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، لكن سيتم كل شئ في الوقت المناسب.
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