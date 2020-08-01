بث مباشر | مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ارسنال وتشيلسي” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 1-8-2020 في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

تنقل مباراة “ارسنال وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة بي تي إكسترا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “ويمبلي” بمدينة لندن.

يستقبل ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بين “ارسنال وتشيلسي” في اخر مباريات الموسم الكروي في إنجلترا.

وسيسعى صاحب الرقم القياسي في تحقيق اللقب “ارسنال” إلى تحقيق الفوز من أجل خطف اللقب الـ 14 في تاريخه، وكان اخر لقب حققه الجانرز في موسم 2016/2017.

وتأهل الجانرز إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على “مانشستر سيتي” بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ويمبلي” يوم 18 يوليو 2020.

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في المقابل يتطلع “تشيلسي” إلى تحقيق الكأس التاسعة في تاريخه، وكان اخر لقب حققه الفريق في الموسم قبل الماضي.

وصعد البلوز على حساب “مانشستر يونايتد” إثر تغلبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي أيضًا يوم 19 يوليو 2020.

ويتصدر “ارسنال” سجل بطولات كأس الاتحاد الانجليزي برصيد 13 لقب، ويأتي في المركز الثاني “مانشستر يونايتد” بـ 12 لقب، وفي المركز الثالث فريق “تشيلسي” بثمان ألقاب، وبنفس الرصيد يحتل “توتنهام” المرتبة الرابعة، بينما حققت أندية “ليفربول وأستون فيلا” اللقب سبع مرات، و”مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز” ست مرات.

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آرسنال 1-1 تشيلسي

????️ملعب ويمبلي (لندن)

????كأس الاتحاد الانجليزي (النهائي)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة ارسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عيدكم سعيد.

???? تشكيلة ارسنال: ايميليانو مارتينز – روب هولدينج – دافيد لويز – كيران تيرني – هيكتور بيلرين – داني سيبايوس – جرانت تشاكا – مايتلاند نيلس – نيكولاس بيبي – ألكسندر لاكازيت – إيميرك أوباميانج.

ايميليانو مارتينز – روب هولدينج – دافيد لويز – كيران تيرني – هيكتور بيلرين – داني سيبايوس – جرانت تشاكا – مايتلاند نيلس – نيكولاس بيبي – ألكسندر لاكازيت – إيميرك أوباميانج. ????دكة البدلاء: ماثيو ماسي – سياد كولاسيناك – ريس نيلسون – إدوارد نيكتاه – سوكراتيس – بوكايو ساكو – ماثيو سميث – لوكاس توريرا – جوزيف ويلوك.

ماثيو ماسي – سياد كولاسيناك – ريس نيلسون – إدوارد نيكتاه – سوكراتيس – بوكايو ساكو – ماثيو سميث – لوكاس توريرا – جوزيف ويلوك. ???? تشكيلة تشيلسي: ويلي كاباييرو – رايس جيمس – سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو – جورجينهو – ماتيو كوفاسيتش – ماسون ماونت – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش.

ويلي كاباييرو – رايس جيمس – سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – ماركوس ألونسو – جورجينهو – ماتيو كوفاسيتش – ماسون ماونت – أوليفييه جيرو – كريستيان بوليسيتش. ???? دكة البدلاء: كيبا أريزابالاجا – تامي أبراهام – روس باركلي – أندرياس كريستينسن – هودسون أودوي – نجولو كانتي – إميرسون بالميري – بيدرو رودريجيز – فيكايو توموري.

“1????صافرة بداية المباراة من الحكم الانجليزي أنتوني تايلور..

“2 اولى فرص المباراة لصالح ارسنال، مايتلاند نيلس يرسل عرضية رائعة يترقى لها أوباميانج ويضربها بالرأس ولم تمر بجوار مرمى كاباييرو.

“3???? اوووووه – ماسون ماونت يرد على أوباميانج ويصوب كرة رائعة يتصدى لها ايميليانو مارتينز ويبعدها إلى الركنية.

“5⚽جووووووووووووووول – كريستيان بوليسيتش يفتتح التسجيل لتشيلسي بتمريرة فنية رائعة من أوليفيه جيرو.

“5 قصة الهدف: بوليسيتش يمرر كرة إلى ماسون مونت على الجهة اليسرى ليرسلها الاخير عرضية ارضية داخل منطقة الجزاء يفشل دفاع ارسنال في ابعادها لتصل إلى جيرو الذي مهد الكرة إلى بوليسيتش القادم من الخلف ليمر من مدافع هولدينج ويضع الكرة بكل هدوء في المرمى.

“6 مجهود اكثر رائع من الأمريكي بوليسيتش الذي بدأ الهجمة وأنهاها في شباك مارتينز.

“9 بوليسيتش يتلاعب بمدافعي ارسنال ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة يتصدى لها مارتينز ويبعدها دفاع الجانرز.

“11 ارسنال يحاول الخروج من مناطقه الآن لتهديد مرمى البلوز.

“13????بطاقة صفراء أولى في المباراة على ماتيو كوفاسيتش بعد تدخل قوي على تشاكا.

“15 ضربة حرة مباشرة من مكان جيد لآرسنال بعد اعاقة واضحة على داني سيبايوس.

“16 سيبايوس يتولى تنفيذها ويسدد كرة تخطت حائط الصد ولكن علت المرمى بقليل.

“17 تباطؤ من مايتلاند نيلس يحرمه من فرصة خطيرة.

“21 الكولينج بريك الآن..

“23 الحكم يستأنف اللعب في هذه اللحظات.

“24⚽❌نيكولاس بيبي يسجل هدف رائع يُمتع العين، ولكن قبل ذلك كان هناك تسلل على أوباميانج.

“25 ضربة جزاء لآرسنال بعد اعاقة واضحة على أوباميانج من سيزار أزبيلكويتا.

“26????بطاقة صفراء على قائد تشيلسي سيزار أزبيلكويتا بعد الخطأ الاخير.

“28⚽جووووووووووووووول – أوباميانج يتولى تنفيذ ركلة الجزاء ويسددها على يسار ويلي كاباييرو الذي ذهب في الزاوية العكسية.

“29 اللعب يتوقف بسبب اصابة جيرو بعدما وضع لويز مرفقه في ظهر المهاجم الفرنسي في كرة مشتركة.

“30 جيرو يعود سليم مُعافى.

“32 اصابة اخرى ولكن لسيزار أزبيليكويتا، ويبدو انها اصابة عضلية.

“33 يبدو ان الإصابة تؤلم أزبيليكويتا الذي خرج بالدموع.

“34 لامبارد مجبر على اجراء تبديل اضطراري في هذه اللحظات.

“35????تبديل اضطراري لتشيلسي بخروج المصاب أزبيليكويتا ودخول الدنماركي أندرياس كريستينسن.

“36 الايطالي جورجينهو يحمل الآن شارة القائد بعد خروج أزبيليكويتا.

“40 يتبقى خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الاول ومازالت النتيجة على حالها.

“40 عرضية رائعة من نيكولاس بيبي تصل لمايتلاند نيلس الذي فشل في وضع الكرة في الشباك الخالية بعد خروج غير موفق من كاباييرو.

“42 ثلاث ركنيات متتالية لآرسنال مروا بسلام على دفاع البلوز.

“43 ضربة حرة مباشرة لآرسنال من على حدود منطقة الجزاء بعد اعاقة من كريستينسن على بيبي.

“44 ألكسندر لاكازيت يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها صاروخية ولكن بعيدة عن المرمى بياردة تقريبًا.

“45 حكم المباراة يضيف خمس دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+3????بطاقة صفراء على ماسون ماونت بعد تدخل خشن على داني سيبايوس.

“45+5 نهاية الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

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