“بعد إشادة كارتيرون”.. الزمالك يسعى للتعاقد مع جناح الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي

يسعى نادي الزمالك للتعاقد مع جناح فريق الإسماعيلي “عبدالرحمن مجدي” خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف مصدر داخل الزمالك، بأن عبدالرحمن مجدي دخل ضمن حسابات إدارة النادي الأبيض، والتي تسعى للتعاقد مع جناح أيمن خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وأشاد المدير الفني لفريق الزمالك “باتريس كارتيرون” بإمكانيات عبدالرحمن مجدي، لكن هناك أزمة كبيرة في التعاقد معه.
ويرفض النادي الإسماعيلي بيع عبدالرحمن مجدي خلال الصيف المقبل، ويتمسك باحترافه خارجيا فقط، حال وصول عروض رسمية للتعاقد معه.
وكان اللاعب قد أكد على رغبة نادي أياكس أمستردام الهولندي في إخضاعه لفترة معايشة للانضمام لفريق “الرديف” خلال الموسم القادم، لكن إدارة الإسماعيلي لم تتلقى أي خطابات رسمية.
ودخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع نبيل عماد “دونجـا”، حيث يريد مسئولو النادي الأبيض دعم خط الوسط بلاعب قوي، ليكون بديلا لـ”طارق حامد”.
ومن بين اللاعبين المطلوبين في نادي الزمالك كلا من محمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة، بالإضافة إلى رجب بكار وعبدالله بكري ثنائي فريق بيراميدز، بعد خروجهم من حسابات الجهاز الفني مؤخرًا.
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