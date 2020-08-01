رياضة | الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد مسؤولي نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، سعر بيع كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، من أجل الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
واشترط مجلس إدارة نادي الزمالك، الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، أي ما يقارب 32 مليون جنيه مصري من أجل بيعه لأي فريق يرغب في ضمه.
وتتجه النية داخل نادي الزمالك لبيع كاسونجو، بعد تلقيه العديد من العروض العربية خلال الفترة الماضية.
وكان كابونجو كاسونجو، قد انضم إلى الزمالك في صيف عام 2017، قادمًا من فريق الاتحاد السكندري.