رياضة | نجم برشلونة على رادار مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة على رادار مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب بشدة في التعاقد مع الإسباني سيرجي روبيرتو نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني بسبب إمكانياته المتعددة سواء في وسط الملعب أو على الأطراف.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة قد يوافق على رحيل روبيرتو في حال تم إقحام إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي ضمن هذه الصفقة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية إن روبيرتو البالغ من العمر 28 عامًا بدأ في تمثيل الفريق الأول لبرشلونة في عام 2013 وهو يشارك بإستمرار منذ ذلك الوقت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن روبيرتو شارك في 281 مباراة مع البرسا حتى الآن وتمكن من تسجيل تسعة أهداف أشهرها الهدف التاريخي في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.