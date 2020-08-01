رياضة | الاتحاد والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد والمقاصة يتصارعان على ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى الجونة، مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، خلال الساعات الماضية.

وجاء تواصل اللاعب مع إدارة الأهلي، لإبلاغهم بالعروض المقدمة له من الأندية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements

وتلقى ريان، عرضين من جانب ناديي سموحة السكندري ومصر المقاصة، للحصول على توقيعه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأبلغ عبدالحفيظ لاعبه، بضرورة التريث في اتخاذ الأمر والانتظار حتى معرفة موقفه من العودة للفريق حسب تعليمات الجهاز الفني، على أن يتم مناقشة العروض في حال عدم عودته.