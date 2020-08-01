رياضة | رسمياً.. إيموبيلي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسمياً.. إيموبيلي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريقه يوفنتوس في المباراة ضد ضيفه روما في وقت لاحق اليوم السبت، في الجولة 38 الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل أيام على خوض بطل "سيري أ" مباراة فاصلة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخلت التشكيلة الأولية التي أعلنها النادي عبر حسابه على تويتر، من اسم أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ما يرجح أن مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري فضّل إراحة رونالدو استعداداً لاستضافة ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال الجمعة المقبل.

وخسر يوفنتوس مباراة الذهاب ضد ليون بنتيجة 0-1 في فبراير الماضي، قبل تعليق منافسات المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وسيغيب عن تشكيلة يوفنتوس ضد روما، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والذي يعاني من إصابة تهدد أيضاً مشاركته في المباراة ضد ليون.

وبغياب رونالدو عن مباراة روما، يحسم مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي عملياً لقب هداف "سيري أ" 2019-2020، وهداف الدوريات الأوروبية، متفوقاً على مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي (34 هدفاً).

ويحتل البرتغالي المركز الثاني في ترتيب الهدافين مع 31 هدفاً، خلف إيموبيلي المتصدر مع 35، والذي سيكون أمام فرصة لتعزيز رصيده عندما يخوض المباراة ضد المضيف نابولي في الجولة ذاتها مساء السبت.