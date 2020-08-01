رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستئناف مباريات الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي، خاض مباراتين وديتين أمام سموحة، وحقق الفوز برباعية نظيفة قبل أن يلتقي أمام الجونة، وفاز بخماسية مقابل هدفين.

ويأتي ذلك عقب توقف النشاط الرياضي، لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب تعليمات وزارة الصحة العالمية.

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وينتظر النادي الأهلي مواجهات نارية عقب عودة النشاط الرياضي، حيث سيواجه إنبي بالدوري قبل أن يلتقي الوداد البيضاوي المغربي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة الأهلي المقبلة من خلال التقرير الآتي:-

يستضيف النادي الأهلي نظيره إنبي، مساء يوم 9 أغسطس المقبل، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر.

وتقام مباراة الأهلي ضد إنبي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.