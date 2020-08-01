رياضة | منع الأندية السعودية من التعاقد مع الكاميروني تاوامبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر منع الأندية السعودية من التعاقد مع الكاميروني تاوامبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية سعودية، ان الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتخذ قراراً هاماً تجاه الكاميروني لياندر تاوامبا، بعد أزمته مع التعاون.

وكان تاوامبا قد انقطع عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق التعاون، معتبراً أن عقده مع الفريق انتهى في نهاية شهر يونيو الماضي، وبالتالي لا يحق للنادي الاستفادة من خدماته.

في السياق ذاته، أوضحت إدارة التعاون أنها فعلت عقد تاوامبا في مايو الماضي قبل أن يمضي عامه الثاني، حيث يوجد في عقده خيار أفضلية التجديد لموسم ثالث، لكن اللاعب رفض التوقيع على استمارة التمديد قبل تحسين عقده.

واشترط تاوامبا على إدارة التعاون زيادة مليون دولار العام الأخير من عقده، الذي مدد حسب بند الأفضلية مع منحه امتيازات مالية، لكل هدف يسجله أو يتسبب فيه ومكافأة لكل فوز يكون المتسبب فيه.